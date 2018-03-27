2018/03/27 | 13:40

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عنوان الخبر المرسل:مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبيhttp://www.skypressiq.net/l/35715

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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