الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي
2018/03/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ×

إرسال إلى صديق

عنوان الخبر المرسل:مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبيhttp://www.skypressiq.net/l/35715

إيميل المرسل

إيميل المرسل إليه

الرسالة

إرسال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).


كامل التفاصيل في: سكاي برس ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ لافروف: لا أحد يتحمل وقاحة واشنطن وابتزازها
⋙ المحكمة الاتحادية تؤكد عدم جواز ممارسة اختصاصات القضاء من منتسبي السلطة التنفيذية
⋙ موسم “الاستغباء” السياسي
⋙ جنايات الرصافة: السجن 10 سنوات لعصابة سطت على شركة صيرفة
⋙ المصارف الاهلية تطرق باب مزاد العملة عبر فواتير مزورة لبضائع وهمية
بالفيديو والصور
⋙ خناقة بين زوجين فوق ماكينة بيع تذاكر – فيديو
⋙ بالصورة والفيديو: ماذا فعلت نادين نجيم بشعرها؟
⋙ بالصور .. هيئة الحج تحسم الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن