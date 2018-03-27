السجن 10 سنوات لعصابة سطت على شركة صيرفة ببغداد بهدم جدارها

2018/03/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قضت محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة بالسجن عشر سنوات ضد عصابة مكونة من ثلاثة أفراد بتهمة جريمة السرقة.وذكر القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى إن "محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة حكمت على عصابة أدينت بسرقة شركات صيرفة في بغداد بالسجن لمدة عشر سنوات."واوضح بيرقدار أن "التحقيقات أوضحت أن العصابة أقدمت على سرقة شركة صيرفة عن طريق هدم جدار المحل والسطو عليه"، وأوضح أن "الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 443 /ثالثا / و خامسا من قانون العقوبات العراقي".

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