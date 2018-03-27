رابطة المصارف الخاصة العراقية تشارك برعاية معرض بغداد الدولي للكتاب

2018/03/27 | 13:40

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

كشفت رابطة المصارف الخاصة العراقية، قيامها بتمويل معرض بغداد الدولي للكتاب لعام 2018، مضيفة أنها قدمت جهود كبيرة في دعم المشاريع المجتمعية.





وذكر المستشار الاقتصادي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، سمير النصيري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع اتحاد الناشرين العراقيين المسؤول عن تنظيم معرض الكتاب، وحضرته "الاقتصاد نيوز"، إن "رابطة المصارف الخاصة العراقية تساهم بشكل كبير جدا بدعم الفعاليات الثقافية والإنسانية التي تخدم المجتمع، وقامت بتقديم الدعم المالي والمعنوي لمعرض بغداد الدولي للكتاب الذي سينطلق الخميس المقبل".





واوضح النصيري، أن "معرض بغداد الدولي للكتاب سيتضمن إقامة 10 ورش اقتصادية بالإضافة إلى حفلين لتوقيع كتابين اقتصاديين"، مؤكدا أن "الورش الاقتصادية ستناقش دور الصحافة الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي ومبادرات القطاع المصرفي واستراتيجية الشمول المالي والشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص وغيرها".





ولفت إلى أن "معرض الكتاب تظاهرة كبيرة ويعبر عن روح التواصل بين القارئ والكتاب، وينعقد في فترة مهمة من تاريخ العراق تتمثل بانتقال العراق من مرحلة الحرب إلى السلام وخلق الفرص لنمو وتطور البلد".





من جهة أخرى، قال مدير العلاقات الخارجية في رابطة المصارف الخاصة، شيروان أنور مصطفى خلال المؤتمر الصحفي، إن "رابطة المصارف الخاصة قدمت جهود كبيرة في دعم المشاريع التي تخدم المجتمع، وستقوم خلال المرحلة المقبلة بإقامة أسبوع الشمول المالي"، مشيرا إلى أن "الورش الاقتصادية تعتبر بوابة مهمة لتعريف الناس بالقضايا الاقتصادية".





بينما قال رئيس اتحاد الناشرين العراقيين، عبد الوهاب الراضي، في المؤتمر الصحفي، إن "جميع التحضيرات جاهزة لانطلاق معرض بغداد الدولي للكتاب خصوصا أنه سيفتتح برعاية كريمة من رابطة المصارف الخاصة العراقية"، مشيرا إلى أن "رابطة المصارف الخاصة العراقية لها دور كبير في وصول المعرض إلى هذا المستوى".





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