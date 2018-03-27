الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تتراجع لأقل مستوى بـ6 أشهر

2018/03/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصلت الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعها للشهر الثالث على التوالي في مارس الجاري، مُسجلة أقل مستوى في 6 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، أن الثقة في اقتصاد منطقة اليورو تراجعت إلى مستوى 112.6 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 114.2 نقطة في فبراير بعد تعديلها.

وأوضحت البيانات أن الثقة في أكبر 5 اقتصاديات بمنطقة اليورو شهدت تراجعاً، مما أدى إلى هبوط المؤشر.

وتعد تلك القراءة هي الثالثة التي تشهد تراجعاً بعد صعود المؤشر لأعلى مستوى في 17 عاماً خلال ديسمبر.

وكان النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو سجل نمواً بأبطأ وتيرة في 14 شهراً، فيما هبطت ثقة المستثمرين وسط تنامي مخاوف حرب تجارية محتمل، بالتزامن مع تصعيد الخلافات المتعلقة بالتعريفات الجمركية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط اليورو أمام الدولار بنحو 0.3% إلى 1.2411 دولار.

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