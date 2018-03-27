2018/03/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر المصدر في تصريح له اليوم الثلاثاء :" ان الجلسة ستشهد التصويت على 27 فقرة من جدول اعمال الجلسة وانهاء القراءة الاولى لثلاثة مقترحات قوانين".انتهى.ر.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس النواب العراقي يعقد جلسته الـ15 بحضور 172 نائب ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس النواب العراقي يعقد جلسته الـ15 بحضور 172 نائب ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).