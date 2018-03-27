الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


مجلس النواب العراقي يعقد جلسته الـ15 بحضور 172 نائب
2018/03/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وذكر المصدر في تصريح له اليوم الثلاثاء :" ان  الجلسة ستشهد التصويت على 27 فقرة من جدول اعمال الجلسة وانهاء القراءة الاولى لثلاثة مقترحات قوانين".

   انتهى.ر.م   

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