أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة النجف للأعوام الخمسة المقبلة

2018/03/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف – عراق برس – 27 آذار / مارس :اصدرت هيأة الحج والعمرة ،اليوم الثلاثاء ، نتائج قرعة الحج لمحافظة النجف نسبة الـ 60 % و الـ 40 % .انتهى أح نتائج قرعة الحج لمحافظة النجف الاشرف” نسبة الـ …

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