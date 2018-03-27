الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


أسماء الفائزين بقرعة الحج لمحافظة النجف للأعوام الخمسة المقبلة
2018/03/27 | 13:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  النجف – عراق برس – 27 آذار / مارس :اصدرت هيأة الحج والعمرة ،اليوم  الثلاثاء ، نتائج قرعة الحج لمحافظة النجف نسبة الـ 60 % و الـ 40 % .

انتهى أح  نتائج قرعة الحج لمحافظة النجف الاشرف” نسبة الـ …

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