2018/03/27 | 13:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / صدامات مثيرة في الخماسي الذهبي بالدوري السلوي الممتاز

27/03/2018 13:11:00 PM | عدد القراءات : 52

واع / متابعة

تنطلق مباريات الدور الاول من المرحلة الاولى لـ"الخماسي الذهبي" للدوري العراقي الممتاز لكرة السلة، اليوم الثلاثاء.

حيث سيواجه صاحب اللقب النفط فريق الكرخ على قاعة الشعب في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت بغداد.

وفي المواجهة التالية، سيلاقي فريق الشرطة ضيفه نفط الجنوب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد.

وسيبقى فريق الكهرباء في حالة انتظار ولن يلعب هذا الدور بعد انسحاب نادي الميناء من البطولة.

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