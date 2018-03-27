الأمم المتحدة تحذر من

2018/03/27 | 13:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدير برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، ديفيد بيزلي، ان انهيار تنظيم داعش في سوريا والعراق أدى لزيادة تجنيد المتطرفين في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا، مما يهدد باندلاع أزمة مهاجرين أوروبية جديدة.

ونقلت "أسوشيتد برس" عن بيزلي، قوله في تصريح صحفي، أمس الاثنين (27 آذار 2018)، إن الكثير من مسلحي داعش الهاربين من العراق وسوريا، انتهى بهم المطاف في جنوب الصحراء الكبرى بالقارة الإفريقية، وذلك بعد خسارة التنظيم معظم الأراضي التي كان يسيطر عليها منذ العام 2014.

واضاف أن منطقة جنوب الصحراء الكبرى،هي حزام من الأراضي شبه القاحلة يمتد من شرق إلى غرب القارة، وقد تعاون مسلحو تنظيم داعش مع جماعات متطرفة أخرى في المنطقة لإيجاد "صعوبات غير عادية" في جميع أنحاء المنطقة.

وحذر المسؤول الاممي قادة أوروبا بأنهم قد يواجهوا موجة هجرة من جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير من الموجة الناجمة عن الصراع السوري.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أعرب في وقت سابق،عن خشيته من انتقال عناصر من داعش الى مصر وليبيا وغرب افريقيا بعد الهزائم التي مني بها التنظيم في كل من سوريا والعراق، فيما قال وزير الخارجية الجزائري، عبد القادر مساهل، إن دول شمال أفريقيا "مهددة" من قبل مسلحي تنظيم داعش الفارين من هزائمهم في العراق وسوريا.

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