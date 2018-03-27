الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


محافظ البصرة لاَسيا: اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء توافق على اعادة مشروع القبلة المتكامل بالمحافظة
2018/03/27 | 13:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- قناة اسيا الاخبارية..

قال محافظ البصرة اسعد العيداني ، اليوم الثلاثاء، ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء وافقت على اعادة مشروع القبلة المتكامل بالمحافظة.

يشار الى ان مشروع القبلة المتكامل هو احد المشاريع المؤجلة منذ عام 2013 بسبب قلة التخصيصات المالية المخصصة للبصرة ، ومشروع القبلة هو مشروع متكامل لاكساء الارصفة وتبليط الشوارع وعمل […]

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