وزارة الاعمار والاشغال العامة تنجز تنفيذ اعمال تطوير وتأهيل الشارع الرئيسي المار أمام دائرة الوقف الشيعي في مركز القضاء بمحافظة صلاح الدين

2018/03/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة عن انجاز اعمالها بأعادة تأهيل وصيانة الشارع العام الرئيسي المار أمام دائرة الوقف الشيعي ومديرية جنسية أحوال الطوز في مركز القضاء بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان الملاكات الهندسية والفنية في مديرية بلدية الطوز التابعة لمديرية البلديات العامة أحدى تشكيلات الوزارة أنجزت تنفيذ أعمالها بتأهيل وإكساء الشارع العام الرئيسي المار أمام دائرة الوقف الشيعي ومديرية جنسية أحوال الطوز في مركز القضاء بالمحافظة ضمن الموازنة التشغيلية للبلدية وبمبلغ إجمالي (74.800.000) دينار.

وبين المركز الاعلامي لوكالة نون الخبرية أن الأعمال الخدمية شملت على عدة فقرات منها حفر المستنقع الطولي أمام الدوائر بعمق (1.5) متر وبطول (300) م.ط ودفنه بمادة الحصى الجلمود مع الحدل إضافة إلى صب قاعدة الكربيستون بعرض (40) سم بطول (60) متر فضلاً عن صب قاعدة الساقية المطرية بطول (600) متر مع صب الأرصفة الجانبية بمادة الكونكريت بسمك (10) سم وبكمية (2000) م2.

يذكر ان الوزارة مستمرة بتأهيل وصيانة الشوارع الرئيسية وتأهيل الجزرات الوسطية ورفع الأنقاض والنفايات وغسل الشوارع وردم المستنقعات من أجل النهوض بالواقع العمراني والخدمي في القضاء

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