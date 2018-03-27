2018/03/27 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الإتصالات : صيانة الكابل الضوئي لمناطق أعالي الفرات في الأنبار

27/03/2018 14:46:00 PM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

اعلنت وزارة الاتصالات اليوم الثلاثاء ان مديرية إتصالات الأنبار تستمر بتنفيذ حملاتها لصيانة مسارات الكوابل الضوئية في المناطق المحررة .

وذكر بيان للوزارة تلقت (وكالة انباء الاعلام العراقي / واع) نسخة منه ان المهندس حاتم محمد حسن مدير المديرية التقى بالمهندس يعرب فاضل محمد مدير قسم المشاريع في الشركة العامة للإتصالات خلال زيارته للمحافظة لبحث إحتياجات المديرية فيما يخص تأهيل البنايات والبنى التحتية المدمرة من قبل عناصر داعش الإرهابية لغرض إعادة اعمارها والإطلاع على مشاريع صيانة الكابل الضوئي لمناطق اعالي الفرات ( عنة ، راوة ، القائم ) .

واضاف البيان انه تم الإتفاق على ضرورة بناء ملحق لشعبة التراسل وذلك للحاجة الماسة إليها لإستيعاب أجهزة التراسل للدوائر الحكومية وشركات القطاع الخاص الشريكة مع الوزارة لتقديم أفضل خدمات الإتصالات والأنترنت في المحافظة .

ت / ل .



هـ

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