2018/03/27 | 14:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان العراقي يعيد الموازنة إلى رئاسة الجمهورية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع رووداو الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 14:50.
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وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يعيد الموازنة إلى رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع رووداو.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان العراقي يعيد الموازنة إلى رئاسة الجمهورية) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان العراقي يعيد الموازنة إلى رئاسة الجمهورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).