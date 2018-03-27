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بالفيديو: لهذه الأسباب عمليات القتل الجماعي تتزايد على طريق طوزخورماتو - داقوق
2018/03/27 | 14:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لا خلاص من الموت على هذا الطريق، حتى وان خضع لعمليات عسكرية واسعة فإنه سرعان مايسترد سمته المتعارف عليها، يعلق مواطنون على المسافة التي لا تتجاوز الخمسين كيلومترا الرابطة مابين منطقتي طوزخورماتو وداقوق، والتي قالوا انها اصبحت اشبه بمعرض للقتل والجريمة مع تنوع الاساليب.

اغلب ضحاياه هم من المدنيين العزل، وفي بعض الاحيان المقاتلين الذين يرومون الالتحاق بوحداتهم.على الرغم من العمليات الامنية الكبيرة التي قامت بها الحكومة العراقية على هذه المناطق بالتحديد وتطهير الجبال التي تحاذيها، لكنها لم تجد نفعا، بحسب خبراء امنيين، عزوا ذلك الى ان تلك المجاميع سرعان ما تعاود وتعيد تشكيل نفسها لتباشر بهجماتها المسلحة من جديد.

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