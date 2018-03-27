الإمارات تنوى رفع شكوى لـ

2018/03/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت هيئة الطيران المدني الإماراتية إنها سترفع شكوى بشأن اقتراب المقاتلتين القطريتين "بشكل خطير" من الطائرتين المدنيتين الإماراتيتين.

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