اكثر من 36 مليار دولار ديون كوردستان على بغداد واحتياطي النفط 45 مليار برميل

2018/03/27 | 14:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت مسؤولة المعهد الامريكي الكوردي (مركز بحوث ونشر استراتيجي) ان حجم ديون اقليم كوردستان على الحكومة العراقية تبلغ اكثر من 36 مليار دولار، مشيرة الى ان اقليم كوردستان يملك احتياطياً نفطياً كبيراً تقدر بحسب خبراء في مجال النفط بـ45 مليار برميل.وذكرت تارا شوان ان متابعاتهم تشير الى ان حجم ديون اقليم كوردستان على الحكومة العراقية تبلغ اكثر من 36 مليار و50 مليون دولار، فيما حجم الديون على حكومة الاقليم تبلغ 28 مليار دولار بضمنها الديون الداخلية، ديون المقاولين، ديون تركيا وديون الشركات.ولفتت الى ان الاقليم سيحصل على واردات اكبر فيما لو صدر نفطه بدل الاعتماد على حصته في الموازنة الاتحادية.واوضحت ان حكومة الاقليم تصدر حالياً 300 الف برميل يومياً فلو كان سعر البرميل الواحد 50 دولاراً سيكون المبلغ 450 مليون دولار شهرياً اي اكثر من 5 مليارات دولار في السنة، فيما حصة كوردستان في الموازنة الاتحادية تبلغ %١٢.٦٧ اي اقل من 4 مليارات دولار سنوياً.كما اشارت مسؤولة المعهد الامريكي الكوردي، الى ان المساعدات الامريكية لقوات البيشمركة ستستمر، مبينة ان حجم هذه المساعدات كانت 365 مليون دولار العام الماضي لكن توقف العمليات ضد داعش هذا العام خفضت حجم هذه المساعدات الى 290 مليون دولار.basnews

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