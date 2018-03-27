زوكربيرغ يرفض المثول أمام البرلمان البريطاني

2018/03/27 | 15:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مؤسس موقع "فيس بوك"، مارك زوكربيرغ"، أنه لن يمثل بشخصه أمام البرلمان البريطاني، بشأن التحقيقات الخاصة بتسريب بيانات المستخدمين.

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