الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


زوكربيرغ يرفض المثول أمام البرلمان البريطاني
2018/03/27 | 15:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن مؤسس موقع "فيس بوك"، مارك زوكربيرغ"، أنه لن يمثل بشخصه أمام البرلمان البريطاني، بشأن التحقيقات الخاصة بتسريب بيانات المستخدمين.

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