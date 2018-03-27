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مجلس الوزراء يوافق على اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات
2018/03/27 | 15:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مجلس الوزراء يوافق على اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات

تأریخ التحریر: : 2018/3/27 14:56

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