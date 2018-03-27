لجنة خور عبدالله: القناة عراقية 100% والتفريط فيها خيانة

2018/03/27 | 15:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 27 مارس 2018 - 3:00 م

بغداد/شبكة أخبار العراق- اصدرت اللجنة التحقيقية حول اتفاقية خور عبد الله، الثلاثاء، تقريراً مفصلاً حول عائدية الخور وفيما كشفت عن وجود خروقات تمس السيادة العراقية في الاتفاقية، أكدت ان خور عبد الله عراقي السيادة منذ عهد الاحتلال البريطاني.وذكرت اللجنة في تقريرها اليوم، ان “الاتفاقية وضعت قيوداً ومراقبة على السفن الحربية واطلاع الكويت على كافة التحركات الامنية لخفر السواحل العراقية حسب ما ورد في تقرير قائد القوة البحرية”.واكدت ان “خور عبد الله، تاريخياً، عراقي، والدليل سيادته منذ عهد الاحتلال البريطاني ولغاية اعداد التقرير يدار من قبل الجانب العراقي وبسيادة عراقية”.واردفت ان “العراق لوحده تحمل اعباء حفر وصيانة وتاثيث الممر الملاحي في خور عبد الله، وعند تفعيل هذه الاتفاقية سيكون حق للكويت بمشاركة العراق”.واشار الى ان “الادميرالية البحرية الدولية التي مقرها بريطانيا كانت تتلقى التحديثات في هذه القناة لغرض تصحيح الخرائط البحرية من الجانب العراقي حصراً، والكويت بدأت مخاطبة الادميرالية فقط بعد تشريع هذه الاتفاقية وكان العمل محصوراً الجانب العراقي”.

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