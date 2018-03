السجن 10 سنوات لعصابة سطت على شركة صيرفة

2018/03/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقضت محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة، بالسجن 10 سنوات ضد عصابة مكونة من ثلاثة أفراد بتهمة جريمة السرقة.

وذكر المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “محكمة الجنايات في استئناف بغداد الرصافة حكمت على عصابة أدينت بسرقة شركات صيرفة في بغداد بالسجن لمدة عشر سنوات”.

واوضح، أن “التحقيقات أوضحت أن العصابة أقدمت على سرقة شركة صيرفة عن طريق هدم جدار المحل والسطو عليه”، لافتا الى أن “الحكم صدر استنادا إلى أحكام المادة 443 /ثالثا / و خامسا من قانون العقوبات العراقي”.

