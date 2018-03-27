القوات الامنية تغلق مداخل ومخارج الطارمية

2018/03/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأفاد مصدر في الشرطة، الثلاثاء، بأن القوات الامنية قامت باغلاق مداخل ومخارج قضاء الطارمية شمالي بغداد.وتنفذ القوات الامنية بين فترة واخرى عمليات دهم وتفتيش، في قضاء الطارمية الكائن شمالي العاصمة، بحثا عن مطلوبين فيما تسمح لسكنة القضاء العالقين في السيطرات فقط بالدخول.

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