2018/03/27 | 15:10

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يعفي المدارس الاهلية في المناطق المحررة من الغرامات واجور تجديد الاجازة ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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