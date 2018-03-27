الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


القبض على عجلات لداعش في ديالى
2018/03/27 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تمكنت قوات الحشد الشعبي من القاء القبض على عدد من العجلات التابعة الى عصابات داعش الارهابية في منطقة السعدية التابعة الى محافظة ديالى .وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي :" ان قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت بعملية دهم وتفتيش لأوكار داعش في ناحية السعدية الواقعة 63 كم شمال شرقي بعقوبة بناء على معلومة استخباراتية .واضاف :" ان العملية اسفرت حتى الان عن ضبط عدد من العجلات التابعة لداعش وتدمير مضافة للتنظيم الاجرامي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عجلات لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (نحن الخبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عجلات لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نحن الخبر).


كامل التفاصيل في: نحن الخبر ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وكأنها قنبلة انتخابية !
⋙ اقبال يعلن موافقة مجلس الوزراء على اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات
⋙ ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في منفذ زرباطية
⋙ فريق تايكواندو بغداد يختتم معسكره التدريبي بتركيا تحضيراً لدوري العراق
⋙ الصدر يصدر توجيهات للاعلاميين والمدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب عمليات القتل الجماعي تتزايد على طريق طوزخورماتو - داقوق
⋙ بالفيديو .. نقلاً عن NRT حرب السبيس والانتخابات
⋙ بالصور : هيئة الحج تصدر بيان رسمي حول الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن