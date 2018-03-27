القبض على عجلات لداعش في ديالى

2018/03/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قوات الحشد الشعبي من القاء القبض على عدد من العجلات التابعة الى عصابات داعش الارهابية في منطقة السعدية التابعة الى محافظة ديالى .وذكر موقع اعلام الحشد الشعبي :" ان قوات من اللواءين 110، و23 في الحشد الشعبي انطلقت بعملية دهم وتفتيش لأوكار داعش في ناحية السعدية الواقعة 63 كم شمال شرقي بعقوبة بناء على معلومة استخباراتية .واضاف :" ان العملية اسفرت حتى الان عن ضبط عدد من العجلات التابعة لداعش وتدمير مضافة للتنظيم الاجرامي .

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