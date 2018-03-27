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بالصور : هيئة الحج تصدر بيان رسمي حول الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها!!
2018/03/27 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ان ما اثير حول اعمار الفائزين بالقرعة من كبار السن يعود للاخطاء الشائعة و المتراكمة في دوائر الاحوال المدنية. وذكر المتحدث باسم الهيئة...

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