بالصور : هيئة الحج تصدر بيان رسمي حول الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها!!

2018/03/27 | 15:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الهيئة العليا للحج والعمرة ان ما اثير حول اعمار الفائزين بالقرعة من كبار السن يعود للاخطاء الشائعة و المتراكمة في دوائر الاحوال المدنية. وذكر المتحدث باسم الهيئة...

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