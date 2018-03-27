الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء
2018/03/27 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 15:10.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).

كامل التفاصيل في: وكالة عراقيون ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وكأنها قنبلة انتخابية !
⋙ اقبال يعلن موافقة مجلس الوزراء على اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات
⋙ ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في منفذ زرباطية
⋙ فريق تايكواندو بغداد يختتم معسكره التدريبي بتركيا تحضيراً لدوري العراق
⋙ الصدر يصدر توجيهات للاعلاميين والمدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب عمليات القتل الجماعي تتزايد على طريق طوزخورماتو - داقوق
⋙ بالفيديو .. نقلاً عن NRT حرب السبيس والانتخابات
⋙ بالصور : هيئة الحج تصدر بيان رسمي حول الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن