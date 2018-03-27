2018/03/27 | 15:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة عراقيون الإلكتروني بتاريخ: 2018/03/27 | 15:10.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة عراقيون.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة عراقيون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان يصوت على المواد التي سقطت سهوا من قانون إصلاح النزلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة عراقيون).