غاز الجنوب يحقق فوزا مثيرا على طائرة اربيل

2018/03/27 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حقق نادي غاز الجنوب فوزا مثيرا على صاحب الأرض والجمهور نادي اربيل ضمن مباريات الاسبوع الثاني لمرحله الثانيه لدوري نخبة العراقي لكرة الطائرة.بحضور جماهيري كبير في قاعة شهيد فرانسو حريري حقق غاز جنوب ثلاث نقاط ثمينة عندما تغلب على فريق اربيل بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.وكانت نتائج الأشواط كالتالي (٢٤-٢٦)، (١٨-٢٥)، (٢٥-٢١)، (٢١-٢٥) نقطه.بهذا نتيجه رفع غاز الجنوب رصيده إلى(٢٢) نقطه بينما بقي رصيد نادي اربيل عند (٩) نقاط.

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