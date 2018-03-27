الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


تعرف على التعديلات الجديدة في دوري أبطال أوروبا
2018/03/27 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن العديد من التعديلات على نسخة موسم 2019/2018 من بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.وبين أن "كل فريق سيتم إقصاؤه من الجولة المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، سيحصل على فرصة أخرى في الدوري الأوروبي"، مشيراً إلى "وجود جولة تمهيدية بالتصفيات المؤهلة لدوري الأبطال، ستقام كبطولة مصغرة بنظام خروج المغلوب، أما في الدوري الأوروبي ستلعب بنظام مباراتي الذهاب والإياب".

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