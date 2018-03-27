تايكواندو امانة بغداد يختتم معسكره التدريبي في تركيا

2018/03/27 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:اختتم فريق تايكواندو امانة بغداد معسكره التدريبي في تركيا والذي استمر لمدة سبعة ايام على قاعات الاكاديمية العليا للتايكواندو.وجرى المعسكر باشراف مباشر من مدرب منتخب تركيا للتايكواندو، علي غكوجا، حيث جرت لقاءات يومية اعطت صورة كاملة لمدرب الفريق فالح ناعم.

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من جانبه اشاد ناعم في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، بمستوى الاعبين الذين حضوا باعجاب مدرب منتخب تركيا خصوصاً وان اللاعبين لايمتلكون الاحتكاك الدولي.ويذكر ان المعسكر جاء ضمن الاستعداد لدوري اندية العراق.

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