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كارلوس ” على نيمار أن يدرك أنه يحل ثالثًا بعد رونالدو وميسي “
2018/03/27 | 15:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تحدث روبيرتو كارلوس حول إصابة نيمار التي ألمت به خلال الفترة الماضية ورحيله عن برشلونة لباريس سان جيرمان حيث أكد على أنها خطوة جيدة .

فقد قال كارلوس ” لابد أن نتقبل إصابة نيمار ، فنحن متدينون بطبيعتنا ونعلم جيدًا بأن مثل تلك الإصابات والحوادث لا تحدث بمحض الصدفة ، وعلى نيمار أن يعتني بنفسه بشكل أفضل فيما هو قادم ” .

وعن رحيل نيمار عن برشلونة قال ” كان يجب على نيمار أن يرحل عن برشلونة حال أراد أن يكون الأفضل في العالم لأنه في ظل وجود ميسي هناك ، فلم تكن هناك فرصة له لكن عليه أيضًا أن يدرك خلال الوقت الراهن أنه ثالث أفضل لاعب بعد رونالدو وميسي في ظل حالتهما الحالية ” .

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