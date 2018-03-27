إيان رايت: بايرن ميونخ سيتحرك لضم فيرمينو

2018/03/27 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود ضياء فيسبوك تويتر يرى الإنجليزي إأيان رايت لاعب آرسنال السابق أن بايرن ميونخ سيتحرك قريبًا لمحاولة ضم البرازيلي روبيرتو فيرمينو من ليفربول.

فيرمينو ظهر بشكل لافت هذا الموسم حيث سجل 23 هدفًا ومرر 13 تمريرة حاسمة خلال 43 مباراة شارك فيها.

رايت قال في تصريحات صحفية: "فيرمينو لاعب رائع، انظر إلى ما يقدمه هذا الموسم مع ليفربول رغم أنه ليس بالمهاجم الصريح في النهاية".



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لاعب آرسنال السابق أضاف: "إذا تخلى بايرن عن ليفاندوفسكي، فإن خيارة الأول سيكون فيرمينو.



لقد اعتاد على الضغوطات والمباريات الكبرى إلى جانب تواجده السابق في الدوري الألماني".

يُذكر أن تقارير صحفية سبانية وألمانية قد أكدت أن ليفاندوفسكي قد يرحل الصيف المقبل نحو ريال مدريد.

فيرمينو كان قد انتقل لليفربول في يوليو 2015 بعد أربعة أعوام قضاها مع هوفينهايم الألماني.





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