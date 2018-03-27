الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


#فؤاد النمري - الوطنية هي الملاذ الأخير للأوغاد (3)
2018/03/27 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فؤاد_النمري من لا يتعرّف على المجهودات الخارقة التي قام بها الاتحاد السوفياتي في الحرب العالمية الثانية للدفاع عن الوطن وسحق النازية لا يمكنه بحال من الأحوال معرفة الإشتراكية ودولة دكتاتورية البروليتاريا ؛ ولن يعرف أيضاً لماذا انتهى الاتحاد السوفياتي إلى ما انتهى إليه اليوم .

يكفي أن يعرف المرء أن الجيوش السوفياتية احتلت برلين وعددها 6.5 مليون جندياً بعد أن فقدت 9 ملايين جندياً بالإضافة إلى حوالي 15 مليون......

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