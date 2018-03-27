اطلاق سراح مراسل خندان في دهوك بعد اعتقاله لثلاث ساعات

2018/03/27 | 15:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مراسل خندان في دهوك دلشاد هيمو عن اطلاق سراحه بعد ان تم اعتقاله لثلاث ساعات من قبل القوات الامنية في دهوك.

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