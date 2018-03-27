الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


اطلاق سراح مراسل خندان في دهوك بعد اعتقاله لثلاث ساعات
2018/03/27 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلن مراسل خندان في دهوك دلشاد هيمو عن اطلاق سراحه بعد ان تم اعتقاله لثلاث ساعات من قبل القوات الامنية في دهوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اطلاق سراح مراسل خندان في دهوك بعد اعتقاله لثلاث ساعات) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اطلاق سراح مراسل خندان في دهوك بعد اعتقاله لثلاث ساعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ وكأنها قنبلة انتخابية !
⋙ اقبال يعلن موافقة مجلس الوزراء على اعفاء المدارس الاهلية في نينوى من الغرامات
⋙ ضبط مادة مخدرة بحوزة مسافر اجنبي في منفذ زرباطية
⋙ فريق تايكواندو بغداد يختتم معسكره التدريبي بتركيا تحضيراً لدوري العراق
⋙ الصدر يصدر توجيهات للاعلاميين والمدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذه الأسباب عمليات القتل الجماعي تتزايد على طريق طوزخورماتو - داقوق
⋙ بالفيديو .. نقلاً عن NRT حرب السبيس والانتخابات
⋙ بالصور : هيئة الحج تصدر بيان رسمي حول الجدل بشأن اعمار الفائزين بقرعتها!!
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن