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فريق تايكواندو بغداد يختتم معسكره التدريبي بتركيا تحضيراً لدوري العراق
2018/03/27 | 15:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

المعلومة / بغداد…

اختتم فريق تايكواندو أمانة بغداد , الثلاثاء , معسكره التدريبي في تركيا على قاعات الأكاديمية العليا للتايكواندو تحضيراً لدوري أندية العراق.

وذكر المراسل الرياضي لوكالة /المعلومة / إن فريق أمانة بغداد بالتايكواندو أنهى معسكره التدريبي الذي دام سبعة ايام في تركيا ، لافتا الى ان هذه المعسكر منح مدرب الفريق فالح ناعم صورة كاملة بمستوى اللاعبين.

واوضح أن لاعبي الفريق حضوا بإعجاب مدرب منتخب تركيا علي غكوجا, حيث جرت لقاءات يومية واختتم المعسكر التدريبي بنجاح وتهيئة اللاعبين للمنافسات الرسمية.

وتستعد جميع الأندية العراقية بتحضير لاعبيها عبر وحدات تدريبية في معسكرات محلية او خارجية من اجل دخول معترك المنافسة بقوة في دوري الأندية العراقية.

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