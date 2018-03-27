عريقات: الإجراءات الأمريكية بحق الفلسطينيين خروج فاضح على القانون الدولي

2018/03/27 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن جميع الإجراءات الأمريكية الخارجة على القانون الدولي لن تخلق حقا ولن تنشأ التزاما، حيث إن الغالبية العظمى من دول العالم ترفض قرارات إدارة الرئيس ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل.

وذكر عريقات، خلال لقائه مع نائب وزير خارجية المكسيك، ميجال رويس كافنيس، ووفد من الاشتراكيين في البرلمان الأوروبي، كل على حدة، “إن قيام الإدارة الأمريكية بمكافأة الاحتلال بالمزيد من المساعدات المالية والعسكرية، وتهديد الدول المساندة للقانون الدولي بشأن القضية الفلسطينية بقطع المساعدات عنها، وقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، لتمسكه بالقانون الدولي وحقوقه الوطنية المشروعة، يعتبر خروجا فاضحا على القانون الدولي والشرعية الدولية”.

واوضح عريقات، أن دول العالم تؤكد رفضها للتهديدات الأمريكية، حيث صوت مجلس حقوق الإنسان لصالح 5 قرارات داعمة للحقوق الفلسطينية على الرغم من حجم التهديدات الأمريكية غير المسبوقة”.

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