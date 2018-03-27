النفط تعدل عقدها المبرم مع بتروناس ليكون بصيغة مباشرة مع شركة نفط ذي قار

2018/03/27 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

عدلت وزارة النفط العراقية اليوم عقد الخدمة المبرم مع شركة بتروناس الماليزية ليكون طرفه الاخر شركة نفط ذي قار المشكلة حديثا.

وذكر بيان لشركة نف

شبكة اخبار الناصرية:عدلت وزارة النفط العراقية اليوم عقد الخدمة المبرم مع شركة بتروناس الماليزية ليكون طرفه الاخر شركة نفط ذي قار المشكلة حديثا.وذكر بيان لشركة نفط ذي قار حصلت شبكة اخبار الناصرية على نسخة منه اليوم ، ان تعديل العقد تم اليوم بحضور مدير عام نفط ذي قار علي وارد و المدير الإقليمي لشركة بتروناس الماليزية عبد الملك جعفر فضلا عن مدير شركة نفط الشمال فريد الجادر .واوضح ان العقد الجديد اصبح عقدا خدميا لتطوير وإنتاج حقل الغراف بين شركة نفط ذي قار وشركة بتروناس الماليزية .

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