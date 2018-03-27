البرلمان العراقي يخول العبادي بصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي

2018/03/27 | 16:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خوّل البرلمان العراقي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي و وزارة المالية العراقية باجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي.وذكر الموقع الرسمي لمجلس النواب العراقي :" ان المجلس صوت على قرار نيابي يخول السيد رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية باجراء المناقلات اللازمة من مخصصات الطوارئ او اي ابواب اخرى لصرف مخصصات الخطورة لمنتسبي الحشد الشعبي اعتبارا من 1/1/2018.يذكر ان مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة عشرة التي تم استئنافها برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الثلاثاء 27/3/2018 صوت على 7 قرارات نيابية وانهى قراءة قانونين.

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