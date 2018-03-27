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صور : برشلونة يواصل الإستعداد لإشبيلية في غياب الدوليين
2018/03/27 | 16:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – واصل برشلونة استعداداته لمواجهة إشبيلية في الجولة الثلاثين من الليجا في غياب لاعبيه الدوليين حيث تدرب بقية اللاعبين وسط أجواء من الحماس والمرح .

هذا ويطمح اللاعبون البدلاء أمثال الكاسير ، فيدال ودينيس سواريز في الحصول على فرصتهم فيما تبقى من مباريات الموسم الحالي مما يجعلهم يبذلون أقصى طاقة في التدريبات الحالية لإقناع فالفيردي في الحصول على دور أكبر فيما هو قادم .

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