إقرار تعديلات جديدة في دوري أبطال أوروبا ويوروبا ليغ

2018/03/27 | 16:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وأكد الاتحاد القاري في بيان أنه سيسمح لكلّ فريق باستخدام تغيير رابع خلال الوقت الإضافي في الأدوار الإقصائية بدوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وستدخل اللوائح الجديدة حيز التنفيذ في الموسم المقبل وهو ما يعني أنّ اللاعب الذي يشارك مع فريق في دور المجموعات وينتقل إلى فريق آخر في كانون الثاني/يناير فإنه سيمثل فريقه الجديد في الأدوار الإقصائية، وينطبق الأمر ذاته على الدوري الأوروبي.





ووفقاً للوائح الحالية فإنّ النادي الذي يبلغ الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال أو الدوري الأوروبي يستطيع إضافة ثلاثة لاعبين إلى تشكيلته.

وتسببت هذه اللوائح في منع برشلونة من إشراك فيليب كوتينيو في دوري الأبطال هذا الموسم بعدما خاض دور المجموعات مع ليفربول.





وتمكن أليكسيس سانشيز من اللعب مع مانشستر يونايتد في الأدوار الإقصائية لدوري الأبطال هذا الموسم بعدما انضم من أرسنال الذي يشارك فقط في الدوري الأوروبي.





وتنص اللوائح الجديدة على أنّه "يحق لكلّ فريق قيد ثلاثة لاعبين دون أي قيود".





وأوضح الاتحاد الأوروبي أنّ اللوائح الجديدة ستتماشى مع بطولات الدوري المحلية حيث "لا توجد أيّ قيود على قيد اللاعبين المنتقلين خلال فترة الانتقالات الشتوية".





واوضح الاتحاد الأوروبي أنه وافق على السماح بالتغيير الرابع بعدما حصل هذا الأمر على الضوء الأخضر من المجلس الدولي لكرة القدم المسؤول عن قوانين اللعبة خلال الشهر الجاري.





وتابع الاتحاد أنّه سيكون بوسع كلّ فريق اختيار 23 لاعباً، بدلاً من 18 لاعباً، في تشكيلته بنهائي دوري الأبطال أو نهائي الدوري الأوروبي أو خلال كأس السوبر الأوروبية.





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