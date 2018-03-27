2018/03/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تميم_منصور صور من حالات التعليم في فلسطين زمن الانتداب (5)تميم منصور مدارس قضاء الرملة يضم هذا القضاء مدينتي الرملة واللد وسبعين قرية ، تواجد في مدينة الرملة في أواخر العهد العثماني مدرسة واحدة خصصت للبنين ، مؤلفة من أربعة صفوف ، وفي عهد الانتداب أقامت الحكومة مدرستان بضغط من السكان ، مدرسة ثانوية للبنين ، ومدرسة الرملة للبنات .ضمت مدرسة الرملة الثانوية ما يقارب 900 طالب في مطلع عام 1948 ،......

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