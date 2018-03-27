الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


محكمة تركية ترفض اطلاق سراح جنديين يونانيين قيد التوقيف
2018/03/27 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رفضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، طلبا جديدا للافراج عن جنديين يونانيين أوقفا في مطلع اذار الحالي بتهمة الدخول بشكل غير مشروع الى الاراضي التركية ما أدى الى توتر بين أنقرة وأثينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محكمة تركية ترفض اطلاق سراح جنديين يونانيين قيد التوقيف) نشر أولاً على موقع (خندان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محكمة تركية ترفض اطلاق سراح جنديين يونانيين قيد التوقيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خندان).


كامل التفاصيل في: خندان ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ الأقمار الصناعية تكشف تحركا عسكريا ضخما للصين
⋙ منبئ جوي:موجة غبار تضرب البلاد خلال 72 ساعة المقبلة
⋙ #محمد باليزيد - هندسة الفيضانات
⋙ {الفرات نيوز} تنشر نتائج قرعة الحج لمحافظة المثنى
⋙ ماذا قدم كارينيو مع النصر خلال ولايته الأولى؟
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذا السبب ملوية سامراء مهددة بالانهيار!
⋙ بالفيديو.. ما قصة "الفيل المدخن" في الهند ؟
⋙ بالصور.. الحشد الشعبي يشق طريقا للزائرين من وادي السلام إلى مرقد الإمام علي (ع)
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن