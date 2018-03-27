محكمة تركية ترفض اطلاق سراح جنديين يونانيين قيد التوقيف

2018/03/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء، طلبا جديدا للافراج عن جنديين يونانيين أوقفا في مطلع اذار الحالي بتهمة الدخول بشكل غير مشروع الى الاراضي التركية ما أدى الى توتر بين أنقرة وأثينا.

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