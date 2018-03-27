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بالوثائق.. رئاسة الجمهورية تعيد قانون مجلس النواب وتشكيلاته الى البرلمان
2018/03/27 | 16:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في سياسة 27 مارس, 2018 التعليقات على بالوثائق..

رئاسة الجمهورية تعيد قانون مجلس النواب وتشكيلاته الى البرلمان مغلقة 2 زيارة

بغداد/SNG- بالوثائق..رئاسة الجمهورية تعيد قانون مجلس النواب وتشكيلاته الى البرلمان

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