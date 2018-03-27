الكشف عن حجم ديون الاقليم على الحكومة العراقية!!

2018/03/27 | 16:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مسؤولة المعهد الامريكي الكردي (مركز بحوث ونشر استراتيجي) ان حجم ديون اقليم كردستان على الحكومة العراقية تبلغ اكثر من 36 مليار دولار، مشيرة الى ان اقليم كردستان...

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