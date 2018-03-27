التغيير : حكومة الاقليم لا تستطيع اكمال المبلغ المرسل من بغداد وذلك لأنها تريد تسديد الديون المتراكمة لشركات النفط

2018/03/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت حركة التغيير الكردية اليوم الثلاثاء، ان ما يجري في كردستان من تظاهرات هي نتيجة السياسات “الفاشلة” التي اتبعتها حكومة الاقليم خلال الفترة الماضية.وذكر عضو الحركة “سالار تاوكوزي” في تصريح صحفي تابعته “نواة” إن “الايام المقبلة ستشهد زيادة عدد التظاهرات، ولن تقف بوجهها اعتداءات الاجهزة الامنية ومحاولة منع المتظاهرين من التعبير عن رأيهم”.

واوضح “تاوكوزي” أن “حكومة الاقليم لا تستطيع اكمال المبلغ المرسل من بغداد وذلك لأنها تريد تسديد الديون المتراكمة لشركات النفط والحفاظ على دفع رواتب الفضائيين في الحكومة”.

وأشار “تاوكوزي” الى ان “الموظفين في اقليم كردستان كانوا يرغبون بإرسال الرواتب مباشرة عن طريق الحكومة الاتحادية وليس ارسالها عن طريق حكومة الإقليم، وان لا يكون قوت المواطن خاضعا للمزايدات السياسية والانتخابية”.

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