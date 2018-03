الصدر: الإعلامي هو صوت الفقير والمظلوم والسلاح الأعظم لمحاربة الفساد

2018/03/27 | 16:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادوجّه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، جملة من النصائح والتوجيهات الأخلاقية والوطنية لتكون أساساً رصيناً يرتكز عليه “الاعلاميين” في عملهم، حاثاً إياهم الى التمسك بحب الوطن ونبذ الطائفية والتحزب والتركيز على إيصال معاناة المجتمع والفقراء.

وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الصدر التقى مجموعة من الإعلاميين والمدونين وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي في النجف، اليوم، اذ وجه جملة من النصائح والتوجيهات الأخلاقية والوطنية لتكون أساساً رصيناً يرتكز عليه عملهم”.

وحث الصدر “الاعلاميين”، على “التمسك بحب الوطن، ونبذ الطائفية والتحزب والتركيز على إيصال معاناة المجتمع والفقراء على وجه الخصوص والاهتمام بها سائلاً الله أن يوفقهم لمرضاته”.

وذكر الصدر، “كما نريد من السياسي ان يكون صالحاً فلابد ان يكون الاعلامي صالحاً، ويجب أن يكون الإعلامي صادقاً وحراً بنقل الحقيقة، فهو صوت الفقير والمظلوم وليس صوت السياسة والأحزاب فحسب”، لافتا الى ان “الإعلامي هو السلاح الأعظم لمحاربة الفساد بالطرق الأخلاقية والمنطقية والشرعية، ويجب أن يكون سلاحاً من أسلحة الإصلاح من خلال إظهار فساد الفاسدين”.

واوضح، ان “الإعلام الصادق والحر هو طريق من طرق الهداية، وصوت الإعلام الصادق هو أمضى من الطلقة، ويجب أن لا يكون الإعلامي أسيراً للملذات والشهوات”، مبينا “ضرورة ان ان يكون الإعلام العراقي من الداخل في الفكرة والخطاب وليس من الخارج”.

ودعا الصدر، الاعلامي، الى “يكون عادلاً مع الخبر ومع نفسه ويبتعد عن الكيل بمكيالين، فالإعلام هو الصورة التي تعكس حالة المجتمع وثقافتهم للمجتمعات الأخرى، وما أجمل أن يكون صادقاً، وأجمل ما يميز الخبر صدقه ومصداقيته”، مشيرا الى ان “الإعلامي لابد أن يدقق في ما ينشر ويقدم مصلحة العراق على مصلحته الشخصية، وان يتجنب الأمور الطائفية لأنها لا تزيد إلا تعقيداً وسوءاً للوضع العراقي وانشروا ما يوحّد العراق أرضاً وشعباً”.

وأوضح، ان “الإصلاح أثمر وسيثمر أكثر وأكثر في المستقبل وستكونون داعمين له، ودليل نجاح الإصلاح وأنه أصبح مثمراً هو أننا نجد كل الأحزاب تطالب به وتنادي بالـ(شلع قلع)”، مؤكدا ان “لا يجب أن يكون نشر الخبر كاذباً أو مدعاةً للفتنة”.

انشر على مواقع التواصل !

Please follow and like us:

20

Post Views: 0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر: الإعلامي هو صوت الفقير والمظلوم والسلاح الأعظم لمحاربة الفساد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر: الإعلامي هو صوت الفقير والمظلوم والسلاح الأعظم لمحاربة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).