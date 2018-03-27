2018/03/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يورك (إنكلترا) - كيف يمكن أن تجعل الوجبات السريعة صحية بشكل أكبر مع الحفاظ على مذاقها الطيب؟ سؤال يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه صناعة الغذاء.

سؤال تجيب عليه نستله جزئيا بإطلاق نوع جديد من شوكولاتة ميلكي بار يستخدم بديلا جديدا للسكر في تطور قد يساعد على تهدئة صداع الصحة العامة الذي يهز بشكل متزايد صناعة الحلويات وحجمها 185 مليار دولار.

وستطرح ميلكي بار وواوسومز، وهي نوع جديد أغلى من الشوكولاتة البيضاء التي تعود إلى 81 عاما واكتسبت شهرة بإعلانات طفل يلوح بمسدس، على أرفف المتاجر في بريطانيا وأيرلندا خلال الأسابيع المقبلة.

وتقول نستله إن الشوكولاتة الجديدة تحتوي على سكر أقل بنسبة 30 بالمئة عن الشوكولاتة العادية بفضل المكون الجديد الذي تستخدمه أكبر شركة في العالم للأغذية المعبئة.

وتستخدم نستله سكرا أخف وأسرع في الذوبان وبسعرات حرارية أقل بنسبة ثلاثة بالمئة بفضل احتوائه على مكونات طبيعية عبارة عن مزيج من السكر والحليب المجفف والماء.

وذكر جان فيليب بيرتي المحلل ببنك فونتوبل "الصحة مهمة ولكن...



كثيرا من المستهلكين غير مستعدين للتخلي عن المذاق...



إذا كان بإمكانك الحصول على قطعة شوكولاتة بنفس المذاق الطيب مع سكر أقل بنسبة 30 بالمئة فأعتقد أن المستهلكين سيتهافتون عليها".

ويقول مدير التصنيع بنستله إن هدف تصنيع هذا النوع الجديد من الشوكولاتة هو منح الآباء والأمهات خيار تقديم نوع أفضل من الحلوى لأبنائهم.

وتشن الحكومات حملة على السكر لمحاربة السمنة ولكن الضرائب، مثل الضريبة التي ستسري في بريطانيا الأسبوع المقبل، تركز بشكل أساسي على المشروبات الغازية.

وذكرت مصادر في الصناعة إنه رغم أن الخطوة التي اتخذها أكبر مشتر للسكر في العالم لن تؤثر على الطلب بين عشية وضحاها إلا أنها قد تمثل اختبارا لمصنعين آخرين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شوكولاتة من نستله تتخفّف من ثلث السكر لتهدئ صداع الصحة العامة) نشر أولاً على موقع (ميدل ايست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شوكولاتة من نستله تتخفّف من ثلث السكر لتهدئ صداع الصحة العامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ميدل ايست).