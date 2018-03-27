وثيقة .. الادعاء العام في أربيل يرفع دعوى قضائية ضد المعتدين على تدريسي محتج

2018/03/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ حركت رئاسة الادعاء العام في أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء دعوى قضائية ضد عنصرين امنيين قاما بالاعتداء على تدريسيين محتج خلال تظاهرات شهدتها المدينة قبل يومين.

وذيلت الشكوى التي تحصلت شفق نيوز على نسخة منها بتوقيع رئيس الادعاء العام في أربيل القاضي طه عبد الغفور عبد القادر.

واصدرت اسايش اربيل في وقت سابق يوم الاثنين مذكرة اعتقال لشخص اعتدى على تدريسي محتج في المدينة.

وذكر بيان لمديرية الاسايش، ان شخصا اعتدى اول امس الاحد خلال التظاهرات على مدرس بالضرب، تم اصدار امر اعتقال بحقه".

يذكر أن العديد من المدن وبلدات إقليم كوردستان شهدت يوم الأحد، احتجاجات ضد نظام الادخار الحكومي للرواتب، ونصبوا خياماً في ساحات الاعتصام في مدينة السليمانية.

ونظم تدريسيون وموظفون حكوميون تظاهرات في عدة مدن بكوردستان للاحتجاج على اجراءات التقشف التي تتبعها حكومة الاقليم منذ 2016 بخاصة بصرف الرواتب عقب ازمة مالية ضربت الاقليم في 2014 نتيجة انهيار اسعار النفط وقطع بغداد للرواتب المرسلة لموظفي كوردستان.

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