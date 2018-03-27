2018/03/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشفت شركة "جنرال موتورز" أن وحدتها الخاسرة في كوريا الجنوبية ستُشهر إفلاسها في حالة عدم الموافقة على مقترح خفض تكلفة العمال بحلول 20 أبريل القادم.

وكانت الشركة الأمريكية كشفت خطة لخفض 5000 وظيفة، أو ما يعادل 30% من الطاقة العمالية لديها، لكن مع الإبقاء على الإنتاج عند نفس مستوياته.

وذكرت الشركة في مذكرة نقلتها وكالة "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن "باري إنجل" رئيس "جنرال موتورز" العالمية أخبر رئيس الوحدة الكورية أنها بحاجة إلى توفير 600 مليون دولار من تكاليف التشغيل بنهاية أبريل المقبل.

وذكر المتحدث باسم وحدة الشركة الأمريكية في كوريا الجنوبية أن هناك حاجة ضرورية لتنازلات الوحدة، حتى تتمكن من تقديم خطة تحول مؤكدة للحكومة بحلول 20 أبريل، مشيراً إلى أن الشركة تريد الوصول إلى اتفاق للأجور بنهاية مارس.

واوضح أنه في حال فشل تقديم الخطة بحلول 20 أبريل، لن يكون أمامنا حل..لكن سنلجأ إلى إشهار الإفلاس".

وفي الشهر الماضي كشفت "جنرال موتورز" إغلاق أحد مصانعها الأربعة في كوريا الجنوبية، نتيجة عمله بنحو 20% من الطاقة الإنتاجية على مدى 3 سنوات.

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