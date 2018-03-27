بالفيديو: لهذا السبب ملوية سامراء مهددة بالانهيار!

2018/03/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملوية سامراء، أحد أبرز معالم العراق التاريخية والحضارية مهددة بالانهيار تدريجيا، بسبب اهمال المعنيين في تقديم الصيانة اللازمة لها فالرطوبة والتآكلات أخذت مأخذا منها وأثارت مخاوف السياح عند صعودهم عبر سلّمها الحلزوني الطويل.وطالب سائح آخر "الحكومة العراقية أن توفر جميع وسائل الدعم المادي والمعنوي والسياحي وجلب الشركات الاستثمارية التي تختص بالتنقيب عن الاثار لان هذه المدينة تقع تحتها مدن كاملة لم تنقب واتمنى توفير مطار دولي لنقل الزوار لسامراء من حيث السياحة الدينية والاثرية".

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