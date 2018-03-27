الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


نائبة توضح قرار البرلمان بمخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن الموازنة
2018/03/27 | 16:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اوضحت النائبة ريزان شيخ دلير، الثلاثاء، قرار البرلمان الخاص بمخاطبة رئاسة الجمهورية بشأن الموازنة.

وذكرت شيخ دلير في تصريح صحافي، ان "رئاسة البرلمان قررت ارسال كتاب الى رئاسة الجمهورية للرد على ملاحظاتها بشأن الموازنة".

واضافت ان "الكتاب سيتضمن الاجوبة على الملاحظات اضافة لمخاطبة المحكمة الاتحادية للايعاز بنشر الموازنة بالصحيفة الرسمية".

 وأعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن البرلمان أعاد الموازنة إلى رئاسة الجمهورية.

يشار إلى أن مجلس النواب صوت، بجلسته التي عقدت السبت (3 اذار 2018) على الموازنة الاتحادية للسنة المالية الحالية بمقاطعة النواب الكرد.

وكشفت رئاسة الجمهورية، الثلاثاء (13 آذار 2018)، أن رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قرر إعادة الموازنة إلى مجلس النواب لإعادة تدقيقها شكلاً ومضموناً من الناحية الدستورية والقانونية والمالية، مبيناً أن هناك نحو 31 نقطة في الموازنة "تتقاطع مع التشريعات النافذة".

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