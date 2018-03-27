مجلس نينوى : تهديدات تركيا خطابات اردوغانية وتجاوز على سيادة البلاد

2018/03/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

عد مجلس محافظة نينوى ، الثلاثاء، التهديدات التركية الأخيرة لاقتحام سنجار بأنه تجاوز على سيادة البلاد، داعيا الحكومة المركزية الى اتخاذ موقف رسمي لمنع تكرار هذه الخطابات التي وصفتها بـ”الاردوغانية”.

وذكرت عضو المجلس هيام الهام لـوكالة /المعلومة/ إن “تهديد اردوغان مرفوض ويمس السيادة العراقية وستبقى سنجار عراقية بحماية القوات المسلحة العراقية”.

ودعت الهام بغداد الى “اتخاذ موقف رسمي وعاجل لمنع تكرار هذه البيانات والخطابات الاردوغانية”، مطالبة دول الجوار بـ”احترام سيادة الدول الأخرى واحترام حق السيادة والحدود مع العراق”.انتهى25و

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