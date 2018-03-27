اعتقال المسؤول عن نصب السيطرات لداعش الارهابي في كركوك

2018/03/27 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كنوز ميديا – افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ”داعش” على طريق كركوك بغداد.وذكر المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 11 عنصرا مـن عصابات داعـش الارهـابية بينـهم الارهابي المدعو ابو سليمان العفري المسؤول عن نصب السيطرات الوهمية على الطريق […]

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