الثلاثاء 27 آذار 2018 م (10 رجب 1439 هـ)


اعتقال المسؤول عن نصب السيطرات لداعش الارهابي في كركوك
2018/03/27 | 16:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- كنوز ميديا – افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأنه تم اعتقال مسؤول نصب السيطرات الوهمية لـ”داعش” على طريق كركوك بغداد.

وذكر المصدر في حديث لوسائل إعلام محلية وتابعته وكالة [كنوز ميديا]، ان “القوات الامنية تمكنت من القاء القبض على 11 عنصرا مـن عصابات داعـش الارهـابية بينـهم الارهابي المدعو ابو سليمان العفري المسؤول عن نصب السيطرات الوهمية على الطريق […]

www.knoozmedia.com/wp-content/uploads/2014/09/3534
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال المسؤول عن نصب السيطرات لداعش الارهابي في كركوك) نشر أولاً على موقع (وكالة كنوز ميديا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال المسؤول عن نصب السيطرات لداعش الارهابي في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة كنوز ميديا).

كامل التفاصيل في: وكالة كنوز ميديا ✓


اخبار متفاعلة

l,s,um hguvhr
آخر الاخبار
⋙ ماذا قدم كارينيو مع النصر خلال ولايته الأولى؟
⋙ قمة مرتقبة بين إنكلترا وإيطاليا على ملعب ويمبلي
⋙ نادي هيت ينهي استعداداته لخوض مباراته امام شباب الانبار
⋙ مقتل جنديين في هجوم لـ"داعش" جنوب الموصل
⋙ "أقدم حي" في القامشلي شاهد على وحدة مكوناتها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو: لهذا السبب ملوية سامراء مهددة بالانهيار!
⋙ بالفيديو.. ما قصة "الفيل المدخن" في الهند ؟
⋙ بالصور.. الحشد الشعبي يشق طريقا للزائرين من وادي السلام إلى مرقد الإمام علي (ع)
الأكثر شيوعا
انتخابات العراق 2018 اخبار كركوك الآن اخبار بغداد الآن اخبار كردستان الآن